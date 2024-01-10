В Челябинской области полиция выявляет нелегальных мигрантов — водителей автобусов и такси

В случае выявления незаконной деятельности нарушителям грозит штраф

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из управления Госавтоинспекции проводят массированные рейды по проверке автобусов и такси для пресечения правонарушений и преступлений в сфере миграции, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Иностранным гражданам запрещено перевозить пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном транспорте и оказывать услуги по перевозке в такси. Исключением являются граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана, входящие в Евразийский экономический союз, а также имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство.

«Водителям-мигрантам грозит штраф до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны, а работодателям — до восьмисот тысяч рублей за каждого иностранного гражданина либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — предупредили в региональном полицейском главке.

В прошлом году к административной ответственности привлекли 200 человек.