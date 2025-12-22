В Челябинской области полиция разоблачила схему нелегального трудоустройства мигрантов

43-летний житель региона использовал схемы фиктивного трудоустройства иностранных граждан

В Челябинской области пресечена деятельность организованной группы, которая незаконно помогала иностранцам оставаться в России. Схему раскрыли сотрудники полиции совместно с Росгвардией и задержали 43-летнего жителя региона, который создал фиктивную коммерческую организацию, предлагал иностранным гражданам «официальное трудоустройство», хотя на самом деле мигрантов лишь формально ставили на миграционный учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый создал фирму-однодневку: через интернет он искал мигрантов и предлагал им «оформиться на работу», хотя на самом деле никакой работы не было. Мужчину поймали с поличным — во время передачи очередных поддельных документов мигранту. В задержании участвовал спецназ Росгвардии.

Теперь против организатора схемы возбудили уголовное дело. Следователи выясняют, были ли у него помощники и откуда поступали деньги. Сейчас следователи выясняют все детали схемы, ищут возможных сообщников и каналы финансирования.

Работа по выявлению таких преступлений продолжается, поскольку нелегальная миграция создает риски как для безопасности региона, так и для самих мигрантов, которые становятся жертвами мошенников.