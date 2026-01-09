В Челябинской области полиция проводит проверку после перелома позвоночника ребенка на горке

Мальчик катался на возведенной во дворе ледяной горке

В Челябинской области полиция проводит проверку после перелома позвоночника ребенка на ледяной горке. Мальчик катался в новогодние каникулы на ледяной горке в поселке Новосинеглазово и получил компрессионный перелом двух позвонков.

«Несмотря на то, что сообщений в органы внутренних дел не поступало, полицейские инициативно зарегистрировали сообщение и в настоящее время проводят проверку», — уточнили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По информации прокуратуры, ледяная горка была самовольно возведена во дворе. Самовольное возведение ледяных горок во дворах жилых домов является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность.