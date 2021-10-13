В Челябинской области полиция проверяет сообщения о стрельбе в собаку

Из тела животного ветеринары извлекли 14 пуль

Сотрудники ОМВД по Саткинскому району проводят проверку по факту публикаций в СМИ сообщений об обстреле собаки. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, ЧП случилось вечером 9 октября. Женщина обнаружила на дороге возле бакальского кладбища умирающую собаку. На операционном столе в центре адаптации ветеринары вынули из тела животного 14 пуль. После этого пса отвезли на рентген, волонтеры сообщили, что внутри могут быть и другие пули. Сейчас они продолжают бороться за его жизнь.

«По факту происшествия проводится проверка. Пули отправлены на экспертизу. Опрошены очевидцы», — рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, жестокое обращение с животными как из корыстных, так и из хулиганских побуждений влечет за собой уголовную ответственность по статье 245 УК РФ.