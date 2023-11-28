В Челябинской области полиция нашла школьницу, заблудившуюся в тумане

Девочка провела на улице всю ночь

Полицейские Агаповского района нашли 13-летнюю жительницу станции Буранной. Девочка ушла гулять и не смогла вернуться домой из-за тумана, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

О пропаже девочки сообщил ее отец. На поиски ребенка отправились три экипажа полиции.

«К пяти часам утра школьница была найдена, несмотря на густой туман, который затруднял поиски», — сообщили в региональном полицейском главке.

Мама девочки поблагодарили правоохранителей, участвовавших в поисках.

«Я считаю, что сотрудники полиции спасли жизнь моей дочери. Не могу представить, что могло случиться, если бы они не нашли ее. Дочка уходила гулять на два часа и не стала слишком тепло одеваться», — сказала женщина.