В Челябинской области экс‑полицейского осудили за разглашение гостайны

Мужчина раскрыл детали оперативной деятельности

Челябинский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику УМВД России по Магнитогорску. Он признан виновным в разглашении государственной тайны. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в региональном УФСБ.

Судом установлено, что полицейский раскрыл детали оперативно-разыскной деятельности. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

«Решением суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком на 1 год, лишением права занимать должности на государственной службе на 1 год 6 месяцев», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.