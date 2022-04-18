В Челябинской области полицейского обвинили в хищении автомобиля

Инспектора ДПС отстранили от должности

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГУ МВД РФ по Челябинской области. Его обвиняют в грабеже. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в апреле 2022 года полицейский ввел в заблуждение женщину, сообщив, что хочет приобрести ее автомобиль Nissan Qashqai стоимостью 900 тысяч рублей. Однако вместо покупки инспектор открыто похитил авто, а потом оставил его около одного из домов, испугавшись ответственности.

«В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по пункту „д“ части 2 статьи 161 УК РФ („Грабеж“). Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — рассказали в СУ СКР по региону.

В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что обвиняемого отстранили от должности.

«В случае подтверждения вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель — привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков неоднократно озвучивал свою принципиальную и жесткую позицию относительно сотрудников, нарушающих закон и порочащих честь мундира», — прокомментировали Первому областному информагентству в ведомстве.