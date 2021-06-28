В Челябинской области полицейского арестовали за избиение задержанного

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

На Южном Урале расследуют уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Правоохранителя обвинили в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и заключили под стражу. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 27 мая 2021 года в ОП «Карабашское». В отделение доставили 65-летнего местного жителя — мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Сотрудник ППС, превысив служебные полномочия, причинил пенсионеру телесные повреждения.

«В настоящее время службой собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления его вины он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. К его начальникам будут применены меры дисциплинарного воздействия», — прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Обвиняемому избрана мера пресечения, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.