В Челябинской области полицейский спас тонущего подростка

Девочка не пострадала

В Красноармейском районе накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Миасском подросток оказался в реке под мостом. На помощь 16-летней девочке поспешил сотрудник полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Когда на место прибыли правоохранители, несовершеннолетняя находилась в реке. Лейтенант Михаил Куренков бросился в воду и вытащил подростка на берег.

Пострадавшую передали врачам, которые доставили ее в больницу. Известно, что девочка не успела получить переохлаждение.