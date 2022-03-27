В Челябинской области полицейские закрыли шесть наркопритонов

К ответственности привлечены владельцы квартир и наркопотребители

В Челябинской области полицейские обнаружили и закрыли шесть наркопритонов в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Владельцам квартир, которые предоставляли свое жилье для употребления наркотиков, грозит до четырех лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» возбудили в отношении двух женщин и четырех мужчин, проживающих в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме и Верхнеуральском районе. Информация о злачных местах и людях, которые пускают в свои квартиры накорпотребителей, поступала полицейским от южноуральцев, которые опасались неблагополучного соседства.

Задержанным владельцам квартир избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. К ответственности привлечены и наркопотребители, находившиеся в неблагополучных квартирах.