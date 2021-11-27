В Челябинской области полицейские задержали водителя с поддельными правами

Мужчина приобрел водительское удостоверение у незнакомца

В Варненском районе Челябинской области полицейские задержали мужчину, предъявившего поддельное водительское удостоверение. Подозреваемому грозит до года лишения свободы, сообщили 26 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе надзора на дорожным движением инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-21140», за рулем которого находился 44-летний житель поселка Правда. Предъявленный им документ показался полицейским подозрительным, они его изъяли и направили на экспертизу. Заключение показало, что водительское удостоверение поддельное.

«В дальнейшем мужчина пояснил сотрудникам полиции, что ранее не обучался в автошколе, подложный документ приобрел у неизвестного ему лица»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком на один год.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские разыскивают изготовителей и продавцов поддельного документа.