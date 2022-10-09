В Челябинской области полицейские задержали уходящего от погони бесправника

От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался

В Троицке Челябинской области полицейские задержали бесправника, который, уходя от преследования правоохранителей, нарушал ПДД и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчине выписали пять протоколов и назначили административное наказание в виде ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вечером инспекторы получили сообщение о подозрительном автомобиле «Черри». Увидев его на участке дороги село Клястицкое — Троицк, сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться. Однако находившийся за рулем мужчина продолжил движение. Тогда экипаж ДПС начала преследование.

«Правонарушитель, предпринимая попытки скрыться, выезжал на встречную полосу и значительно превышал установленную скорость, чем создавал аварийную ситуацию. Через пару минут автомобиль пересек встречную полосу, совершил съезд в кювет, вернулся на обочину встречной полосы движения и остановился»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали лихача, которым оказался 40-летний житель Троицка. Водительского удостоверения у него не было, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составили протоколы об административных нарушениях по части 2 статей 12.26 и 12.25, части 1 статьи 12.37, статьям 12.6 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

За невыполнение бесправником законного требования полицейского о прохождении медицинского освидетельствования по решению мирового судьи Троицка мужчине назначено 10 суток ареста.