В Челябинской области полицейские задержали 15‑летнего угонщика

Парень хотел добраться до соседнего поселка

В Сосновском районе Челябинской области 15-летний подросток угнал автомобиль, чтобы добраться до соседнего поселка. Остановившим его правоохранителям парень солгал, что машину ему разрешили взять знакомые. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Внимание полицейских, находившихся в деревне Ужевка, привлек автомобиль ВАЗ-21043. Они остановили машину и обнаружили за рулем подростка. Он рассказал, что взял машину с разрешения родственников, и даже назвал их адрес. Вот только проживающие по указанному адресу люди сообщили правоохранителям, что это не их автомобиль и мальчика они не знают.

«В ходе дальнейшей работы был установлен владелец машины и адрес его проживания. Им оказался житель Ужевки, который пояснил, что автомобиль в пользование никому не давал, а ключи и документы оставил в машине. Подросток сознался в том, что автомобиль взял без разрешения с целью доехать до поселка Ключевка»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). В отношении родителей подростка составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.