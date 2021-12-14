В Челябинской области полицейские задержали пятерых человек с наркотиками

Один из южноуральцев планировал сбыть запрещенное вещество

В Челябинской области полицейские задержали пятерых человек с наркотиками. У южноуральцев обнаружили около 30 граммов запрещенных веществ. Возбуждены уголовные дела, проводятся расследования, сообщили 13 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Миассе правоохранители задержали трех граждан в возрасте от 28 до 36 лет. При себе у них обнаружили наркотики общей массой более трех граммов. Миасцы пояснили, что хранили вещество для личного потребления.

Еще двух человек с наркотиками массой около 27 граммов задержали в Усть-Катаве. Один из местных жителей признался, что планировал сбыть вещество бесконтактным способом. Второй ответил, что хранил наркотик для личного потребления.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“) и части 3 статьи 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“). Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до 3, 10 и 15 лет»,— уточнили в ведомстве.

Один из задержанных из Усть-Катава водворен в изолятор временного содержания. Второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Миасцам мера пресечения еще избирается.