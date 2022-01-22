В Челябинской области полицейские задержали пьяного угонщика авто

Работник автосервиса решил прокатиться на машине клиента и попал в аварию

В Миассе пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль своего клиента и попал в ДТП. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ-21099» в полицию обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что оставил свой автомобиль в автосервисе для ремонта, а когда вернулся, машины на месте не оказалось.

Правоохранители выяснили, что угонщиком оказался 25-летний работник мастерской. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься, но не справился с управлением и совершил ДТП.

«25-летний мужчина задержан полицейскими и привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Судом правонарушителю назначен административный арест сроком 13 суток»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, в отношении миасца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.