В Челябинской области полицейские задержали пьяного лжеминера

Мужчине стало скучно, и таким образом он решил повеселиться

В Сатке Челябинской области полицейские задержали пенсионера, который, употребив спиртного, решил пошутить и сообщил о минировании одного из учебных заведений. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщили 25 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о минировании здания полицейским поступило от оператора ЕДДС. Прибыв на указанное место, правоохранители проверили все здания, однако каких опасных предметов не обнаружили.

«В ходе проведения дальнейших мероприятий оперативниками уголовного розыска ОМВД установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 66-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил звонок из хулиганских побуждений»,— рассказали в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.