В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Парень был пьян

В полицию Катав-Ивановска поступило заявление от местного жителя об угоне автомобиля. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и вернули машину владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 20-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Парень признался, что после употребления спиртных напитков он решил покататься на автомобиле. В одном из дворов он увидел открытую машину и проник в нее. Спустя какое-то время авто перестало заводиться, и он бросил его и скрылся.

В его отношении возбудили уголовное дело об угоне (часть 1 статьи 166 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на срок до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде попытки о невыезде и надлежащем поведении.