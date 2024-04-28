В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в оправдании терроризма

52-летний мужчина размещал на своей странице в соцсети одобряющие насилие комментарии

В Челябинской области полицейские вместе с сотрудниками управления ФСБ России задержали 52-летнего местного жителя, который оставлял в социальных сетях комментарии, оправдывающие терроризм. В его отношении возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службах ГУ МВД России по Челябинской области и следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что в период с 11 февраля 2021 года по 6 октября 2022 года подозреваемый оставлял в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм и одобряющие применение насилия.

В его отношении возбуждены уголовные дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Решением суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.