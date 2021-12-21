В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в краже стройматериалов

Владелец оценил ущерб в 79 тысяч рублей

В Красноармейском районе полицейские задержали подозреваемого в краже строительных материалов с чужого участка. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 20 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о пропаже стройматериалов в полицию обратился 59-летний владелец участка в деревне Шуранкуль. Он сообщил, что кто-то украл 60 листов крашеного профнастила, и оценил ущерб в 79 тысяч рублей.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по горячим следам задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался несудимый 64-летний местный житель. Задержанный пояснил, что в дневное время суток на своем автомобиле подъехал к неохраняемому частному дому и сорвал листы профнастила с целью сбыта. В настоящий момент похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.