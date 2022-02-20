В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в краже крановой установки

Ущерб составил 800 тысяч рублей

В Миассе Челябинской области неизвестные демонтировали крановую установку с автомобиля местного жителя и скрылись. Потерпевший написал заявление в полицию. Вскоре подозреваемых в краже задержали, сообщили 20 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

33-летний местный житель пояснил правоохранителям, что кто-то демонтировал с его автомобиля «Урал» крановую установку. Ущерб мужчина оценил в 800 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 47-летний миасец. Оперативники выяснили, что крановая установка была похищена при помощи другого крана-манипулятора»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.