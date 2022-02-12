В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в краже денег у местного жителя

Ущерб составил 35 тысяч рублей

В Еткульском районе Челябинской области местный житель обокрал своего знакомого, пока тот спал. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщили 12 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

52-летний потерпевший рассказал полицейским, что получил зарплату и отправился в гости к своему товарищу. В какой-то момент мужчина уснул, а когда проснулся, то не обнаружил в кармане своей одежды заработанные 35 тысяч рублей.

«Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний местный житель. Средства мужчина потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.