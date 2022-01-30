В Челябинской области полицейские задержали мужчину со свертком героина

Наркотик подозреваемый хранил для личного потребления

В Озерске сотрудники полиции задержали мужчину, у которого при себе был сверток с героином. В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело, сообщили 29 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

39-летнего местного жителя правоохранители задержали на въезде в Озерск во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские изъяли у мужчины сверток с порошком значительного размера, экспертиза показала, что порошок является героином.

«Задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство бесконтактным способом в сети Интернет через тайники-закладки и хранил его для личного потребления»,— рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»). Максимальное наказание, которое грозит южноуральцу, — лишение свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.