В Челябинской области полицейские задержали мужчину с поддельными водительскими правами

Ему грозит до года тюремного заключения

В Карталинском районе сотрудники полиции задержали мужчину с поддельным водительским удостоверением. В отношении южноуральца возбудили уголовное дело, разыскиваются причастные к продаже и изготовлению поддельного документа, сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Карталинский».

Инспекторы областного полка ДПС, контролируя движение, остановили автомобиль «Опель», за рулем которого находился 45-летний житель села Еленинка. Проверяя водительское удостоверение, полицейские усомнились в его подлинности. Экспертиза показала, что документ поддельный.

«Мужчина пояснил, что ранее не обучался в автошколе, а подложный документ приобрел у неизвестного лица посредством сети Интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком на один год»,— уточнили в ведомстве.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители разыскивают изготовителей и продавцов поддельных документов.