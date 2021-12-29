В Челябинской области полицейские задержали мужчину с наркотиком

Наркосодержащее растение южноуралец хранил для личного потребления

В Варненском районе Челябинской области полицейские задержали мужчину, у которого при себе был сверток с наркотиком. Возбуждено уголовное дело, южноуральцу грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили 28 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у 38-летнего мужчины наркотик растительного происхождения массой более 20 граммов. Задержанный пояснил, что собрал и хранил запрещенные растения для личного потребления.

Позже полицейские выяснили, что у южноуральца уже есть судимости.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.