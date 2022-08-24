В Челябинской области полицейские задержали мужчину с 1,5 кг наркотика

Наркосодержащие растения он собрал для личного потребления

В Кунашакском районе Челябинской области полицейские задержали ранее судимого мужчину, у которого при себе оказалось 1,5 килограмма каннабиса. Южноуральцу грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

51-летнего неработающего жителя Озерска полицейские задержали в деревне Ибрагимово. Пакет с наркотическими растениями у мужчины изъяли. Он рассказал, что сорвал коноплю в поле и хранил для личного потребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.