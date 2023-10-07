В Челябинской области полицейские задержали мужчин, напавших с ножом на кыштымца

Злоумышленники требовали от местного жителя деньги и ключи от машины

В Кыштыме Челябинской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя. Одного из них поместили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестные с ножом ворвались в квартиру ее родителей и напали на ее отца, требуя деньги и ключи от машины. Не получив желаемого, один из мужчин ударил пострадавшего ножом в живот. После этого подозреваемые выбросили нож у соседнего дома и скрылись.

Правоохранители подробно расспросили супругу пострадавшего о произошедшем, установили приметы подозреваемых и вскоре задержали их. Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Кыштыма 34 и 29 лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ („Разбой“). Нападавший в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас определяется степень участия задержанных в совершенном преступлении.