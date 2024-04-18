В Челябинской области полицейские задержали курьеров мошенников

Злоумышленники по телефону представлялись родственниками жертв

В Челябинской области полицейские задержали курьеров мошенников, которые под видом родственников жертв, попавших в ДТП, занимались вымогательством денег. В Нязепетровском районе оперативно выявлена крупная атака мошенников на телефоны жителей города и района, сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

Злоумышленники под видом родственников жертв сообщали о том, что их родственник попал в ДТП, и для решения конфликта необходимо перечислить деньги. Всего за несколько минут в дежурную часть районного отдела полиции поступило сразу несколько сообщений о мошенничестве.

Полицейские незамедлительно организовали оперативное взаимодействие с представителями пассажироперевозок, что способствовало установлению подозреваемых.

«Благодаря оперативным действиям полицейские буквально через несколько часов задержали двоих жителей Саткинского района 18 и 19 лет, которые не успели выехать в другой регион и скрыться. Молодые люди пояснили, что в поисках работы оставили резюме на сервисе объявлений, через какое-то время с ними связался неизвестный и предложил работу в качестве выездных финансовых специалистов», — уточнили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

Как рассказали сами курьеры, за один день жертвы мошенников передали им 500 тысяч рублей в Республике Башкортостан и 82 тысячи рублей в Нязепетровске. Потерпевшей в регионе стала 85-летняя пожилая женщина. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.