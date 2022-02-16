В Челябинской области полицейские задержали двух мужчин с наркотиками

Один из них пытался скрыться от правоохранителей

В Челябинской области сотрудники полиции задержали двух южноуральцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Троицке правоохранители задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя, когда он искал закладку на улице 2-й Военный Городок. Полицейские нашли и изъяли сверток, в котором находилось 1,4 грамма метилэфедрона.

В Южноуральске внимание стражей порядка привлек пешеход, который, заметив полицейскую машину, поспешил скрыться. При личном досмотре у ранее судимого 31-летнего южноуральца обнаружили синтетический наркотик массой более 0,3 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и частям 1, 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до 3 и 10 лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении жителя Троицка избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, южноуральцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.