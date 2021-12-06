В Челябинской области полицейские задержали браконьера

Мужчина застрелил двух косуль

В Красноармейском районе полицейские остановили 60-летнего водителя за рулем автомобиля УАЗ. В ходе досмотра у мужчины в машине обнаружили охотничьи ружья и две разделанные туши дикой сибирской косули, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что челябинец охотился на диких животных, не имея разрешения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.