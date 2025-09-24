В Челябинской области полицейские задержали браконьера, застрелившего лося

Лицензии на охоту у мужчины не оказалось

В Кусе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Datsun, в багажнике которого обнаружили разделанную тушу лося. Водитель и пассажир авто сообщили, что они лишь перевозят добычу, а охотился на животное их 61‑летний товарищ. Вскоре его задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный признался оперативникам в отстреле лося. Также выяснилось, что необходимой для такой охоты лицензии у мужчины не было.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконной охоте (статья 258 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.