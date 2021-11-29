В Челябинской области полицейские задержали автоугонщика

Мужчина хотел доехать до другого города

В Сатке полицейские задержали подозреваемого в угоне отечественного автомобиля. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 28 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С сообщением о пропаже автомобиля «Москвич 412» в полицию обратился 47-летний местный житель. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Саткинского района.

«Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он сознался в совершении угона и пояснил, что на похищенном авто планировал доехать до другого города. Для этой цели выбрал машину, двери которой оказались открытыми», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время автомобиль вернут законному владельцу.