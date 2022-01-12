В Челябинской области полицейские вернули домой пропавшую 12‑летнюю девочку

Школьница пропустила свою станцию

Сотрудники транспортной полиции помогли вернуться домой 12-летней девочке, которая вышла из электропоезда не на своей станции. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

ЧП случилось в новогодние каникулы. Школьница отправилась в Чебаркуль на электричке с остановочного пункта «Каширинский». Девочка пропустила свою остановку и вышла на станции в Миассе.

«Школьница попыталась позвонить маме, но из-за проблем с телефоном не смогла этого сделать. Зная телефонный номер мамы наизусть, девочка обратилась к прохожим с просьбой сделать звонок, во время которого и объяснила родителям, где находится. Сотрудники транспортной полиции, в свою очередь, связались с неравнодушными гражданами, которые помогли девочке с просьбой отвести ребенка на вокзал, где бы она дожидалась помощи», — рассказали в транспортной полиции.

Начальник ЛПП на станции Чебаркуль Алексей Шульгин лично выехал в Миасс, откуда привез ребенка и передал родителям.