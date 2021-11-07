В Челябинской области полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

На нарушителя составили пять протоколов

Минувшей ночью в Нязепетровске сотрудникам полиции пришлось применить огнестрельное оружие для того, чтобы остановить автомобилиста, грубо нарушавшего правила дорожного движения. В результате на местного жителя составили пять административных протоколов, сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На автомобиль «ВАЗ-21100» правоохранители обратили внимание в ходе надзора за дорожным движением. Выявив многочисленные нарушения, сотрудники ДПС приказали водителю остановиться. Однако, находящийся за рулем отечественного авто молодой человек проигнорировал законное требование полиции и попытался скрыться. Тогда инспекторы устроили погоню за нарушителем.

«Сотрудниками ДПС незамедлительно было организовано преследование, в ходе которого посредством сигнально-громкоговорящего устройства полицейские неоднократно требовали водителя остановиться. В целях остановки транспортного средства правоохранители применили огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела вверх инспектор ДПС произвел прицельные выстрелы по задним колесам автомобиля, в результате повреждения одного из них транспортное средство было остановлено. Водитель, находившийся в состоянии опьянения, задержан. Им оказался местный житель, 2001 года рождения»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного составили пять административных протоколов. Все материалы направлены в суд.