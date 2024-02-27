В Челябинской области полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

Мужчина не реагировал на требования правоохранителей остановиться

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В вечернее время в Чебаркульском районе Челябинской области на трассе сотрудники ГИБДД заметили странный автомобиль и потребовали от водителя остановиться. Однако он проигнорировал требование и поспешил скрыться. Чтобы остановить нарушителя, правоохранителям пришлось применить табельное оружие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Водитель автомобиля «Ситроен», уходя от погони, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, и нарушал ряд других правил. Полицейские достали оружие и произвели предупредительный выстрел. Реакции не последовало, тогда правоохранители начали стрелять по колесам иномарки. Только после этого водителя удалось остановить и задержать.

Нарушителем оказался 46-летний мужчина. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили два административных протокола. Автомобиль помещен на спецстоянку.