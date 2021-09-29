В Челябинской области полицейские спасли женщину при пожаре в частном доме

Инспекторы помогли сотрудникам МЧС справиться с огнем

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Инспекторы ДПС Станислав Старостин, Владислав Балтагулов и Никита Суханов спасли женщину из горящего дома в селе Халитово Кунашакского района. Об этом сегодня, 29 сентября, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские заметили дом, охваченный пламенем, во время патрулирования. Инспекторы тут же вызвали пожарную службу и направились к дому, чтобы спасти жильцов. В одной из комнат мужчины обнаружили пожилую женщину и помогли ей выбраться на улицу.

«После этого инспекторы эвакуировали легковой автомобиль, чтобы пламя не перекинулось на него, и вытащили из дома три газовых баллона во избежание взрыва», — рассказали в региональном полицейском главке.

Также инспекторы содействовали сотрудникам МЧС во время тушения пожара. Огонь был ликвидирован через 20 минут.