В Челябинской области полицейские спасли запертую в квартире бабушку с инсультом

Женщину передали медикам, ее здоровью ничто не угрожает

В Нагайбакском районе Челябинской области полицейские спасли пожилую женщину с инсультом, которая более суток не могла встать и не отвечала на звонки родственников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась сестра пострадавшей. Она сообщила, что ее 86-летняя родственница, проживающая одна, не отвечает на звонки и не открывает двери квартиры.

Находившиеся на дежурстве старшие лейтенанты оперуполномоченный подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Актан Валеев и участковый уполномоченный Жанебек Кудабаев выехали на указанный адрес и в присутствии родственницы потерпевшей открыли окно квартиры, расположенной на первом этаже. Проникнув в помещение, они обнаружили женщину в ванной на полу в сознании.

«Обеспечив доступ в квартиру экстренным службам, полицейские передали пожилую женщину сотрудникам скорой помощи. Как выяснилось позже, у женщины случился инсульт. Благодаря незамедлительным действиям полицейских она была доставлена в центральную районную больницу села Фершампенуаз в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.

Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.