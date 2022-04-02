В Челябинской области полицейские спасли замерзающего рыбака

Мужчина не мог добраться до дома из-за онемевших ног

Минувшей ночью в Магнитогорске полицейские помогли добраться до дома рыбаку, который замерз и не мог выбраться из береговой зоны, сообщили 2 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Днем 1 апреля мужчина отправился рыбачить на реку Урал. Прошло много времени, но домой магнитогорец не возвращался. Спустя какое-то время он дозвонился до своих родственников и сообщил, что вышел на берег, но дальше идти не может из-за онемевших ног.

Родственники позвонили полицейским, и они, обследовав указанный район, нашли рыбака и помогли ему добраться до дома.

Спасатели напомнили южноуральцам о том, что, отправляясь в продолжительные прогулки, всегда следует учитывать прогноз погоды. Также опасно передвигаться по пересеченной местности в темное время суток.