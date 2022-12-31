В Челябинской области полицейские спасли замерзавшую в лесу женщину

Найти пострадавшую правоохранителям помогла ее собака

В Снежинске полицейские спасли местную жительницу, которая отправилась на кладбище, чтобы навестить могилу брата, но заблудилась. Найти замерзающую женщину полицейским помогла ее собака, сообщили 31 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На кладбище, расположенное в трех километрах от города, местная жительница отправилась со своей собакой, но без телефона — гаджет женщина забыла дома. Поняв, что потерялась, она воспользовалась телефоном сторожа и сообщила о произошедшем участковому Алексею Данилову, номер которого помнила наизусть. Тот передал информацию в дежурную часть, и на поиски жительницы Снежинска отправились несколько автомобилей ДПС.

Прибыв на кладбище, полицейские расспросили о случившемся сторожа и обследовали территорию кладбища. Однако никого не обнаружили. Тогда они отправились на патрульных автомобилях в разные стороны. Лейтенант полиции Артур Юнусов и младший лейтенант полиции Дмитрий Бычков отправились по направлению в лес и в какой-то момент в темноте заметили блеск глаз животного. Подойдя ближе, они разглядели собаку, пошли по ее следам и обнаружили лежащую вниз лицом женщину. Пострадавшая уже не могла двигаться и говорить, и только едва слышно повторяла слово «собака».

Правоохранители на руках вынесли женщину из леса и на служебном автомобиле с включенными звуковыми сигналами доставили в больницу, где пострадавшей оказали необходимую помощь. Собаку передали родственнице спасенной.