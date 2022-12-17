В Челябинской области полицейские спасли из горящего дома 30 кроликов и 20 кур

Также правоохранители оказали помощь местным жителям

В Бакале Саткинского района полицейские, прибыв на сообщение о пожаре вместе с другими сотрудниками экстренных служб, спасли из горящего дома кроликов и кур, а также помогли трем местным жителям. Хозяйка сгоревшего имущества поблагодарила полицейских и пожарных за оказанную помощь в социальных сетях, сообщили 17 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Получив сообщение о пожаре в частном доме, временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции «Бакальский» майор полиции Александр Пупышев и водитель дежурной части старший сержант полиции Андрей Царев выехали на указанный адрес. Они узнали от местных жителей, что в горящей постройке находятся клетки с 30 кроликами и 20 курами, вынесли их и оставили в теплице.

Кроме того, правоохранители вызвали скорую помощь мужчине, которому резко стало плохо, и помогли поместить его в автомобиль, а также усадили в служебный автомобиль погреться двух женщин, которые выбежали из дома, спасаясь от пожара.

В результате ЧП дом и постройки значительно пострадали. Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.