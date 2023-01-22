В Челябинской области полицейские разыскали ушедшего из дома 12-летнего мальчика

С ребенком все в порядке

В Миньяре Ашинского района полицейские разыскали 12-летнего мальчика, который ушел из дома днем 20 января и не вернулся. Сообщение о пропаже ребенка правоохранители получили в ночь на 21 января. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ориентировку с приметами мальчика разослали участковым, сотрудникам ДПС, оперативникам уголовного розыска, а также в отделы полиции соседних районов. Правоохранители проверяли все возможные места, где мог находиться ребенок: стадионы у школ, парки, вокзалы, сады, дворы. Также полицейские опрашивали соседей и объезжали близлежащие населенные пункты.

Наконец ребенок был найден и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Противоправных действий в его отношении не совершалось.