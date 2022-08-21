В Челябинской области полицейские разыскали ушедшего из дома 10-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома без разрешения родителей

В Ашинском районе полицейские и местная жительница нашли 10-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся. Ребенка передали родителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Взволнованные родители обратились в отдели полиции вечером 19 августа. Они сообщили, что их 10-летний сын днем ушел из дома и не вернулся. Полицейские сразу же отправились на поиски ребенка, а также сообщили приметы пропавшего наружным службам МВД. В Интернете также разместили ориентировки с описанием мальчика.

«Во время поисковых мероприятий к одному из нарядов полиции обратилась неравнодушная местная жительница, сообщившая, что в беседке своего частного двора по улице Ленина она увидела спящего мальчика. Стражи порядка обнаружили ребенка. Мальчик рассказал, что побоялся возвращаться домой, так как ушел на прогулку без разрешения родителей»,— рассказали в ведомстве.

Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Он передан родителям.

В тот же день в Сосновском районе ушла из дома 12-летняя девочка и не вернулась. Ребенка нашли спустя сутки. Все это время юная челябинка находилась у своего друга.