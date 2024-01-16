В Челябинской области полицейские раскрыли убийство, совершенное 24 года назад

Подозреваемому намерены предъявить обвинение

Полицейские Варненского района установили личность мужчины, причастного к убийству 23-летнего парня, совершенному 24 года назад. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для изучения обстоятельств и предъявления обвинения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в октябре 1999 года в селе Варна. Тогда полицейские обнаружили труп молодого человека с проломленной головой около двора частного дома. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но вычислить и задержать подозреваемого не удалось.

Работа над раскрытием преступления все это время продолжалась, и наконец полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался ныне 51-летний житель села Варна.

«Сотрудники полиции выяснили, что во время ссоры молодой человек причинил телесные повреждения своему 23-летнему знакомому и от полученных травм мужчина скончался», — уточнили в ведомстве.

Сейчас обстоятельства произошедшего всестороннее изучаются, после виновный будет привлечен к ответственности.