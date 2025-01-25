В Челябинской области сотрудники полиции совместно с дружинниками, росгвардейцами и представителями других силовых ведомств за одни сутки раскрыли 162 преступления и пресекли более 2,3 тысячи административных нарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Всего участие в профилактическом мероприятии «Правопорядок» приняли около 2,5 тысячи полицейских и свыше 500 сотрудников силовых ведомств. Они проверили адреса проживания состоящих на учетах южноуральцев и владельцев оружия, более 3,5 тысячи автомобилей, а также места проживания иностранцев и концентрации правонарушителей.
«При проведении рейдов полицейские напомнили местным жителям о необходимости соблюдать бдительность при поступлении звонков с неизвестных номеров, поскольку собеседниками могут выступать мошенники»,— добавили в ведомстве.
Подобные мероприятия будут продолжены.