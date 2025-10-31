В Челябинской области полицейские пресекли нелегальный оборот товаров на 37 млн рублей

Изъяты партии алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере

Полицейскими ГУ МВД России по Челябинской области пресечен нелегальный оборот табачной и алкогольной продукции в особо крупном размере. Масштабные оперативно-следственные мероприятия прошли в Троицком районе, сообщает пресс-служба Главка.

Незаконную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с представителями МРУ Росалкогольтабакрегулирование по УрФО и при силовой поддержке сотрудников регионального Управления Росгвардии.

Из незаконного оборота изъято 8 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью на сумму около 3 миллионов рублей и порядка 255 тысяч пачек с сигаретами стоимостью порядка 34,5 миллиона рублей.

Нарушители распределяли между собой роли и обязанности по изготовлению алкогольной продукции, ее реализации и поиску помещений для хранения товара. Спиртное и сигареты поставлялись в объекты торговли доверенным лицам. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.