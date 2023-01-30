В Челябинской области полицейские помогли застрявшей на трассе семье

У гостей из Оренбургской области сломался автомобиль

В Пластовском районе полицейские помогли семье с двумя маленькими детьми, которая застряла на трассе из-за поломки двигателя в автомобиле. Правоохранители отбуксировали авто в Пласт и помогли гостям из Оренбургской области заселиться в гостиницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отдел полиции по Пластовскому району поступил звонок от мужчины, который сообщил, что он и его семья застряли на трассе около села Степного из-за сломанного автомобиля. На место выехали исполняющий обязанности начальника ОГИБДД старший лейтенант полиции Сергей Нечепуренко и капитан полиции Денис Лушпа. Они обнаружили машину гостей из Оренбургской области на обочине дороги и попытались помочь устранить неисправность. Однако ничего не вышло, тогда инспекторы пересадили женщину с детьми в свою машину, а автомобиль с главой семейства отбуксировали в Пласт в автосервис.

Путешественники поблагодарили правоохранителей за помощь и отзывчивость.