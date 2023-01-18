В Челябинской области полицейские помогли застрявшей на трассе автомобилистке

Ждать помощи женщине пришлось больше часа

Сотрудники ГИБДД Верхнеуральского района помогли 27-летней автомобилистке, машина которой съехала в кювет. Женщина поблагодарила правоохранителей за оказанную ей помощь в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло в ночное время на автодороге Верхнеуральск — Петропавловск около поселка Краснинского. На заснеженной дороге женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. Выбраться на дорогу самостоятельно у нее не получалось, а проезжавшие мимо автомобилисты не желали помочь местной жительнице.

Спустя час после произошедшего ее автомобиль заметили лейтенант полиции Вадим Корзников и лейтенант полиции Андрей Однокурцев. Они подъехали к машине на служебном авто и уточнили, нужна ли женщине помощь. Услышав утвердительный ответ, они прицепили к патрульному автомобилю буксировочный трос и вызволили машину из сугроба.

Руководством отдела МВД принято решение объявить инспекторам благодарность за отзывчивость и оказанную помощь.