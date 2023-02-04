В Челябинской области полицейские помогли пенсионерке сохранить более 200 тысяч рублей

Правоохранители уговорили женщину прервать разговор с мошенниками и прекратить перевод денег

В Снежинске местная жительница увидев, как пенсионерка переводит кому-то деньги, предупредила ее о мошенниках, а также вызвала полицию. Прибывшим правоохранителям удалось уговорить пожилую женщину прекратить транзакции. В результате пенсионерке удалось сохранить свыше 200 тысяч рублей, сообщили 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила полицейским 83-летняя местная жительница, утром ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что ее сбережения находятся в опасности, и деньги нужно перевести на запасные счета. Женщина поверила мошенникам, отправилась в банк, сняла всю сумму в размере 240 тысяч рублей и через банкомат начала переводить мошенникам деньги маленькими суммами.

«Именно в этот момент к женщине подошла неравнодушная девушка и стала спрашивать, с кем она разговаривает. Узнав, что диалог по телефону происходит с банковским сотрудником, девушка посоветовала положить трубку, убеждая, что это мошенники, после чего вызвала полицейских»,— рассказали в ведомстве.

Стражам порядка удалось убедить пенсионерку в том, что она разговаривает с мошенниками, и прекратить переводы. В результате женщина успела перевести неизвестным только 10 тысяч рублей.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».