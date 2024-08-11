В Челябинской области полицейские остановили 70 мотоциклистов-нарушителей за сутки

Шестеро управляли транспортом в нетрезвом виде

В Челябинской области за прошедшую субботу полицейские выявили 70 нарушений при проверке водителей мотоциклов. 19 человек задержаны, их транспорт отправлен на спецстоянку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Шестеро водителей сели за руль мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения. Еще 20 мотоциклистов не имели прав либо лишены их. Они и остальные нарушители привлечены к административной ответственности.

Всего с начала проведения профилактического мероприятия правоохранители выявили и пресекли более 400 нарушений.