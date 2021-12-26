В Челябинской области полицейские оштрафовали почти 60 мигрантов-нарушителей

Еще 25 иностранцам запретили въезд на территорию России

В Челябинской области полицейские провели профилактическое мероприятие «Ночь» и проверили более 180 иностранных граждан, трудящихся и проживающих на территории региона. В результате составлено порядка 60 протоколов, решается вопрос о возбуждении пяти уголовных дел, сообщили 25 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, правоохранители установили трех иностранных граждан, которые незаконно пересекли границу России. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 2 статьи 322 УК РФ («Пересечение государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ»). Еще два уголовных дела планируют возбудить в отношении двух южноуральцев, которые фиктивно поставили на учет в своих квартирах иностранцев с целью обогащения.

«Пресечено 45 административных правонарушений, в том числе 9 по статье 18.8 КоАП РФ („Нарушения иностранными гражданами срока временного пребывания в Российской Федерации“), 13 по статье 18.9 КоАП РФ („Нарушение приглашающей или принимающей стороной установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан в РФ“), 8 протоколов за несоблюдение установленных ограничений на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами»,— уточнили в ведомстве.

Выявлены нарушения в отношении иностранцев и при проверке мест торговли хвойными деревьями.

Всего с нарушителей взыскано штрафов на сумму почти 200 тысяч рублей. В службу судебных приставов региона направлено еще 65 постановлений по делам об административных нарушениях на сумму более 130 тысяч рублей. 25 иностранцам запретили въезд на территорию РФ, в отношении пятерых приняты решения об их выдворении их страны с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.