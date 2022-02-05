В Челябинской области полицейские ликвидировали три наркопритона

Подозреваемым грозит до четырех лет тюрьмы

В Челябинске и Магнитогорске сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали три наркопритона, которые организовали в своих квартирах двое неработающих челябинцев и одна жительница Магнитогорска. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщили 5 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В квартирах 29-летнего и 34-летнего челябинцев, а также 35-летней жительницы Магнитогорска правоохранители обнаружили не только наркопотребителей, но и специальные приспособления: стеклянную колбу, шприцы, трубки для потребления наркотиков, а также сами запрещенные вещества и препараты.

«В рамках мероприятий по документированию факта притоносодержания десять посетителей квартир привлечены сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях („Потребление наркотических средств без назначения врача“). Совершение указанного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток»,— уточнили в ведомстве.

В отношении хозяев квартир возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.